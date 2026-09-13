Basti News: विश्वविद्यालय में नौकरी के नाम पर 8.93 लाख की ठगी

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लालगंज थाना क्षेत्र के सूरापार निवासी रविशंकर शुक्ला की शिकायत पर पुलिस ने बस्ती के बढ़नी व हाल पता अयोध्या के रामघाट, लवकुशनगर निवासी जय प्रकाश मिश्र, अनंत कुमार मिश्र और सुशीला देवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि आरोपियों ने अलग-अलग माध्यमों से रुपये लिए। इसके बाद 18 अगस्त 2025 को अनंत मिश्रा के मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप पर कूटरचित नियुक्ति पत्र भेजा गया।पत्र पर 29 जुलाई और 18 अगस्त 2025 की मुहर लगी थी। पीड़ित ने विश्वविद्यालय के सरदार पटेल प्रशासनिक भवन के उपाधि विभाग में पत्र दिखाया तो अधिकारियों ने ऐसा कोई नियुक्ति पत्र जारी होने से इन्कार कर दिया। संवाद