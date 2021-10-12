Basti News: कंबाइन मशीन खरीदने के नाम पर आठ लाख की ठगी

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गौर थाना के परासडीह गांव के निवासी संतोष शुक्ल ने दर्ज एफआईआर में बताया कि गोंडा जिले के छपिया थाना क्षेत्र के ग्राम महरा गौरा के निवासी विजय कुमार मिश्र बभनान बाजार में चीनी मिल रोड पर कृषि यंत्र की दुकान चलाते हैं, जो उनके दूर के रिश्तेदार भी हैं। विजय ने उन्हें कंबाइन मशीन खरीदने के लिए संपर्क किया। विश्वास में आकर उन्होंने आरटीजीएस और यूपीआई के माध्यम से 8.31 लाख रुपये विजय के बताए खाते में भेज दिए।काफी समय बीतने के बाद भी उन्हें मशीन नहीं मिली तो उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे। दुकानदार ने न तो मशीन दी न ही रुपये लौटाए बल्कि उनका मोबाइल नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिया। 30 जुलाई को गौर-बभनान मार्ग पर रामवापुर चौराहे और बाघडीह कुंवर के बीच में उनकी विजय से मुलाकात हुई तो उन्होंने अपना पैसा मांगा। इस पर आरोपी ने गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी। थानाध्यक्ष गौर अतुल कुमार अंजान ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज करके मामले की जांच की जा रही है।