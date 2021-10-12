फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Four gangsters, including the kingpin of a cattle smuggling gang, arrested.

Basti News: गोवंश तस्करी गिरोह के सरगना समेत चार गैंगस्टर गिरफ्तार

Fri, 02 Oct 2026 01:56 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:56 AM IST
विज्ञापन
Four gangsters, including the kingpin of a cattle smuggling gang, arrested.
बस्ती/हर्रैया। हर्रैया पुलिस ने गोवंश तस्करी के मामले में गैंगस्टर एक्ट के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में गिरोह का कथित सरगना भी शामिल है। इनमें दो आरोपी सीतापुर और दो रामपुर जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने चारों के खिलाफ विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संजय तिवारी निवासी करेहका, थाना सकरन, जनपद सीतापुर, हरिओम शुक्ला निवासी सिकरी बहटा, थाना तंबौर, जनपद सीतापुर, मुनौवर उर्फ मुकर्रम उर्फ लालू निवासी पीला तालाब, थाना गंज, जनपद रामपुर और सलमान निवासी पीला तालाब घोसियान, थाना गंज, जनपद रामपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने संजय तिवारी को गिरोह का सरगना बताया है।
विज्ञापन

हर्रैया थाने में आरोपियों के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी हर्रैया समेत अन्य थाना क्षेत्रों से गोवंश की तस्करी कर उन्हें दूसरे स्थानों पर भेजते थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस के मुताबिक, आरोपी काफी समय से उसकी निगरानी में थे। शुक्रवार को हर्रैया पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए चारों को गिरफ्तार कर लिया। सीओ हर्रैया स्वर्णिमा सिंह ने बताया कि चारों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिस के अनुसार आरोपी संगठित तरीके से गोवंश तस्करी का गिरोह संचालित कर रहे थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed