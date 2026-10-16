Basti News: जयंती पर याद किए गए पूर्व राष्ट्रपति डॉ. कलाम

विज्ञापन



पूर्व विधायक राजमणि पांडेय, राजाराम यादव, दयाशंकर मिश्र, आरडी निषाद, मो. स्वाले, मो. सलीम, अजीत सिंह, हरीश गौतम, संजय गौतम, नवीन कुमार पांडेय, गुलाब सोनकर, अरविंद सोनकर, नित्यराम चौधरी, भोलू अंसारी मौजूद रहे। संवाद विज्ञापन

पूर्व राष्ट्रपति को अर्पित की श्रद्धांजलि



बभनान। अपना दल (एस) के तत्वावधान में जलालाबाद सेक्टर कार्यालय पर पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई गई। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वक्ताओं ने डॉ. कलाम के जीवन संघर्ष, उनकी महान वैज्ञानिक उपलब्धियों और देश निर्माण में उनके योगदान को याद किया। कहा कि डॉ. कलाम का जीवन सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र की सेवा में समर्पित रहने का मार्ग दिखाया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष राजमणि पटेल, विधानसभा प्रभारी राम नरेश पटेल, सेक्टर अध्यक्ष विजय प्रताप वर्मा, जोन अध्यक्ष विजय कुमार पटेल, राजेंद्र पटेल, पप्पू चौहान आदि मौजूद रहे। संवाद पूर्व विधायक राजमणि पांडेय, राजाराम यादव, दयाशंकर मिश्र, आरडी निषाद, मो. स्वाले, मो. सलीम, अजीत सिंह, हरीश गौतम, संजय गौतम, नवीन कुमार पांडेय, गुलाब सोनकर, अरविंद सोनकर, नित्यराम चौधरी, भोलू अंसारी मौजूद रहे। संवादपूर्व राष्ट्रपति को अर्पित की श्रद्धांजलिबभनान। अपना दल (एस) के तत्वावधान में जलालाबाद सेक्टर कार्यालय पर पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई गई। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वक्ताओं ने डॉ. कलाम के जीवन संघर्ष, उनकी महान वैज्ञानिक उपलब्धियों और देश निर्माण में उनके योगदान को याद किया। कहा कि डॉ. कलाम का जीवन सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र की सेवा में समर्पित रहने का मार्ग दिखाया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष राजमणि पटेल, विधानसभा प्रभारी राम नरेश पटेल, सेक्टर अध्यक्ष विजय प्रताप वर्मा, जोन अध्यक्ष विजय कुमार पटेल, राजेंद्र पटेल, पप्पू चौहान आदि मौजूद रहे। संवाद

विज्ञापन

विज्ञापन

बस्ती। सपा कार्यालय पर पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर याद किया गया। उपस्थित लोगों ने डाॅ. कलाम के चित्र पर माल्यार्पण के साथ उनके योगदान पर चर्चा की। जिलाध्यक्ष और सदर विधायक महेंद्रनाथ यादव ने बताया कि अब्दुल कलाम की जयंती विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाई जाती है। यह दिन छात्रों को यह बताता है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत, समर्पण और सही दिशा में प्रयास करना आवश्यक है।