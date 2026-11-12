Basti News: पूर्व सांसद अरविंद भाजपा में शामिल, कुर्मी वोटों पर निगाहें

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लखनऊ/बस्ती। पूर्व सांसद अरविंद कुमार चौधरी बुधवार को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा में शामिल हो गए। अरविंद सपा के माैजूदा सांसद राम प्रसाद चाैधरी केे भतीजे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद चौधरी की जॉइनिंग को क्षेत्र में कुर्मी वोटरों को साधने की भाजपा की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।बसपा से सांसद रहे अरविंद कुमार चौधरी अपने समर्थकों के साथ बुधवार को लखनऊ पहुंचे। वहां उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली। लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और जॉइनिंग कमेटी के अध्यक्ष धर्मपाल सिंह ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। अरविंद वर्ष 2009 में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के टिकट पर लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने सपा के उम्मीदवार रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह को हराया था। राजकिशोर भी अब भाजपा में हैं।रामप्रसाद चौधरी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार रहे हरीश द्विवेदी को हराया था। जानकार बताते हैं कि यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वांचल में कुर्मी वोटरों को पाले में करने के लिए राजनीतिक दलों में होड़ मची है। ऐसे में सपा सांसद और कुर्मी नेता राम प्रसाद चौधरी के भतीजे अरविंद चौधरी को भाजपा में शामिल कराना राजनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। चर्चा है कि अरविंद चौधरी भाजपा के टिकट पर बस्ती की किसी विधानसभा सीट से ताल ठोक सकते हैं। हालांकि अब तक इस बारे में पार्टी या अरविंद चौधरी की ओर से कोई पुष्टि या दावा सामने नहीं आया है।