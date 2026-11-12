Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Akhilesh should apologize to the Hindu community before seeking 'darshan' of Ram Lalla.

Basti News: रामलला के दर्शन से पहले हिंदू समाज से माफी मांगें अखिलेश

Thu, 12 Nov 2026 01:23 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:23 AM IST
विज्ञापन
Akhilesh should apologize to the Hindu community before seeking 'darshan' of Ram Lalla.
विक्रमजोत। भाजपा नेता देवेंद्र सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रस्तावित अयोध्या दौरे पर कहा कि रामलला के दर्शन से पहले उन्हें कारसेवकों पर गोली चलवाने की घटना को लेकर हिंदू समाज और अयोध्या के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते कारसेवकों पर गोली चलवाई गई थी, जिसे हिंदू समाज आज भी नहीं भूला है। अखिलेश यादव को कारसेवकों के पीड़ित परिवारों से मिलकर प्रायश्चित करना चाहिए। प्रेस विज्ञप्ति में देवेंद्र सिंह ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव को अब रामलला की याद आई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed