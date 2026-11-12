Basti News: रामलला के दर्शन से पहले हिंदू समाज से माफी मांगें अखिलेश

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विक्रमजोत। भाजपा नेता देवेंद्र सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रस्तावित अयोध्या दौरे पर कहा कि रामलला के दर्शन से पहले उन्हें कारसेवकों पर गोली चलवाने की घटना को लेकर हिंदू समाज और अयोध्या के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते कारसेवकों पर गोली चलवाई गई थी, जिसे हिंदू समाज आज भी नहीं भूला है। अखिलेश यादव को कारसेवकों के पीड़ित परिवारों से मिलकर प्रायश्चित करना चाहिए। प्रेस विज्ञप्ति में देवेंद्र सिंह ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव को अब रामलला की याद आई है। संवाद