Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Condolences expressed on the passing of the Kali temple priest

Basti News: काली मंदिर के पुजारी के निधन पर जताया शोक

Thu, 12 Nov 2026 01:24 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:24 AM IST
विज्ञापन
Condolences expressed on the passing of the Kali temple priest
कप्तानगंज। थाना क्षेत्र के पगार गांव स्थित प्राचीन काली मंदिर के पुजारी पंडित राम प्रसाद मिश्रा (80) का बुधवार को निधन हो गया। सुबह तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें सीएचसी कप्तानगंज ले गए। वहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। शाम को कटरिया चांदपुर स्थित सरयू घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। उनके निधन पर शीतल प्रसाद मिश्रा, प्रदीप मिश्रा, चंद्रकांत लाल श्रीवास्तव, विनोद श्रीवास्तव, बीरेंद्र ओझा सहित क्षेत्र के लोगों ने शोक जताया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed