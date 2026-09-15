Basti News: पिटाई के आरोप में पत्नी समेत पांच नामजद

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सुरेश कुमार के अनुसार उनकी शादी 21 नवंबर 2021 को लखनऊ निवासी प्रियंका के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही पत्नी मायके जाने और पति से अलग रहने की जिद करने लगी। इसे लेकर परिवार में अक्सर विवाद होता था।9 जून को प्रियंका ने उन्हें गाली देते हुए पिटाई की और हाथ में दांत से काट लिया। इसके बाद पत्नी ने मायके फोन किया, जिस पर उसकी मां अनारा देवी, पिता डालेश्वर सोनकर, बहन पूजा देवी व अन्य परिजन गाली व जान से मारने की धमकी दी। संवाद