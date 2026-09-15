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Basti News: पिटाई के आरोप में पत्नी समेत पांच नामजद

Tue, 15 Sep 2026 12:35 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:35 AM IST
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Five people, including his wife, have been named for beating him.
नगर बाजार। कप्तानगंज क्षेत्र के बढ़या गांव निवासी सुरेश कुमार ने अपनी पत्नी समेत ससुराल पक्ष के पांच लोगों पर पिटाई व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। न्यायालय के आदेश पर कप्तानगंज पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।
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सुरेश कुमार के अनुसार उनकी शादी 21 नवंबर 2021 को लखनऊ निवासी प्रियंका के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही पत्नी मायके जाने और पति से अलग रहने की जिद करने लगी। इसे लेकर परिवार में अक्सर विवाद होता था।
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9 जून को प्रियंका ने उन्हें गाली देते हुए पिटाई की और हाथ में दांत से काट लिया। इसके बाद पत्नी ने मायके फोन किया, जिस पर उसकी मां अनारा देवी, पिता डालेश्वर सोनकर, बहन पूजा देवी व अन्य परिजन गाली व जान से मारने की धमकी दी। संवाद
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