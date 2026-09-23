Basti News: किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में प्राथमिकी दर्ज

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कलवारी। थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में कलवारी पुलिस ने डीआईजी के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि 15 वर्षीय नाबालिग बेटी को गांव के ही संदीप ने 22/23 अगस्त की रात बहला फुसलाकर भगा ले गया था और उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया। बाद में उसको लाकर फुटहिया चौराहे पर छोड़कर भाग गया। वह संदीप के घर पूछने के लिए गया तो आरोपी के बड़े पिता ने उसको गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया। प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार ने बताया की पुलिस महानिरीक्षक के आदेश पर मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज की गई है। संवाद