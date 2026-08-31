Basti News: मूर्ति खंडित करने पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी

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बस्ती। मूर्ति खंडित करने के मामले में गौर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। थाना क्षेत्र के बाराहछत्तर के पास स्थित श्रीराम मंदिर में रखी मूर्ति को किसी ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। श्रद्धालुओं व ग्रामीणों की धार्मिक भावना आहत हुई है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। संवाद