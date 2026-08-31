Basti News: हादसे में तीन युवकों की मौत के मामले में अज्ञात कार चालक पर प्राथमिकी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:14 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:14 AM IST
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कलवारी। बस्ती-टांडा मार्ग पर कलवारी थाना क्षेत्र के चनगहिया गांव के पास शनिवार को कार की टक्कर से बाइक सवार तीन युवकों की मौत के मामले में पुलिस ने अज्ञात कार चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है।
दर्ज एफआईआर में कलवारी क्षेत्र के राजपुर बैरिहवां निवासी इस्माइल ने बताया कि उनका नाती नूर आलम नगर थाना क्षेत्र के घोइसापुर निवासी अपने मित्र शहाबुद्दीन व शरीफ के साथ बाइक से टांडा जा रहे थे। शनिवार को लगभग दो बजे दिन में चनगहिया गांव के पास टांडा की तरफ से तेजी से आ रहे कार चालक ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे नूर आलम की मौके पर ही मौत हो गई। सहाबुद्दीन की सीएचसी बहादुरपुर कलवारी में व शरीफ को जिला चिकित्सालय ले जाते समय मौत हो गई। प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर उप निरीक्षक हरि प्रकाश तिवारी को जांच सौंपी गई है। संवाद
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दर्ज एफआईआर में कलवारी क्षेत्र के राजपुर बैरिहवां निवासी इस्माइल ने बताया कि उनका नाती नूर आलम नगर थाना क्षेत्र के घोइसापुर निवासी अपने मित्र शहाबुद्दीन व शरीफ के साथ बाइक से टांडा जा रहे थे। शनिवार को लगभग दो बजे दिन में चनगहिया गांव के पास टांडा की तरफ से तेजी से आ रहे कार चालक ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे नूर आलम की मौके पर ही मौत हो गई। सहाबुद्दीन की सीएचसी बहादुरपुर कलवारी में व शरीफ को जिला चिकित्सालय ले जाते समय मौत हो गई। प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर उप निरीक्षक हरि प्रकाश तिवारी को जांच सौंपी गई है। संवाद
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