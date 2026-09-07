Basti News: छावनी गोलीकांड में मां-बेटा समेत तीन के खिलाफ एफआईआर

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बृहस्पतिवार शाम घर के कमरे में गोली लगने से कारोबारी रामबहाल की मौत हुई थी। घटना के बाद पत्नी इंद्रावती ने पुलिस और आसपास के लोगों को बताया था कि उसने खुद को गोली मारी है। शुक्रवार को पोस्टमार्टम में गोली लगने से मौत की पुष्टि हुई। इसके बाद मृतक के भाई मन बहाल ने पत्नी इंद्रावती, सर्वेश और दो अज्ञात लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था। शनिवार को पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी।इंस्पेक्टर राणा देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मां-बेटे व एक अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके विवेचना की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।