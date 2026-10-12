Basti News: आज बंद रहेंगे पांच बिजलीघरों के फीडर

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बस्ती। बलरामपुर चीनी मिल के भारी उपकरण (ओडीसी) के सुरक्षित परिवहन के लिए सोमवार को सुबह छह से 10 बजे तक पांच उपकेंद्रों से जुड़े क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। एक्सईएन बिजली वितरण खंड तृतीय सुधांशु श्रीवास्तव ने बताया कि जिलाधिकारी कृत्तिका ज्योस्ना के निर्देश पर लाइनों की सुरक्षा और रास्ते में पड़ने वाले तारों से संबंधित कार्य कराया जाएगा। बताया कि मुंडेरवा उपकेंद्र के मंगेरवा व ऊंचगांव फीडर के साथ व्यौतेहरा, गाउखोर, सल्टौआ और बघनगर उपकेंद्रों के सभी 11 केवी फीडर बंद रहेंगे। कार्य पूरा होने के बाद आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। विभाग ने उपभोक्ताओं से पहले ही जरूरी काम निपटाने की अपील की है। संवाद