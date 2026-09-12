फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Explanation sought from SHO and Child Welfare Officer for detaining a minor at the police station

Basti News: नाबालिग को थाने में रोकने पर थानाध्यक्ष और बाल कल्याण अधिकारी से मांगा स्पष्टीकरण

Sat, 12 Sep 2026 02:09 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:09 AM IST
विज्ञापन
Explanation sought from SHO and Child Welfare Officer for detaining a minor at the police station
बस्ती। सोनहा थाना पुलिस की ओर से एक नाबालिग बालिका को बरामद करने के बाद नियमानुसार न्यायपीठ बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि बालिका को एक दिन और रात थाना परिसर में रखने के बाद सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायपीठ के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा ने सोनहा थानाध्यक्ष और थाना बाल कल्याण अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है। दोनों को 14 सितंबर तक जवाब देने का समय दिया गया है।
विज्ञापन

बताया गया कि सोनहा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी के घर से गायब होने की सूचना पुलिस को दी थी। इस संबंध में सोनहा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बालिका को बरामद कर लिया।
विज्ञापन

नियमानुसार बालिका को बरामद करने के बाद सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत कर मेडिकल समेत अन्य आवश्यक कार्रवाई की जानी थी। आरोप है कि पुलिस ने बालिका को सात सितंबर को दिन और रात थाने में रखा और आठ सितंबर को सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश किया। सीडब्ल्यूसी के समक्ष काउंसलिंग के दौरान बालिका ने बताया कि वह पिछले दिन से ही थाने में थी। बालिका ने इस संबंध में न्यायपीठ को लिखित शिकायत भी दी।
विज्ञापन
विज्ञापन


बाल हित और अधिनियम के विपरीत मानते हुए मांगा जवाब
बालिका को थाने में रोके जाने की जानकारी के बाद न्यायपीठ के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा, सदस्य अजय श्रीवास्तव, संतोष श्रीवास्तव और मंजू त्रिपाठी ने मामले को गंभीरता से लिया। न्यायपीठ ने इसे बाल हित और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के विपरीत मानते हुए थानाध्यक्ष और थाना बाल कल्याण अधिकारी को पत्र भेजकर स्पष्टीकरण मांगा है। न्यायपीठ ने दोनों अधिकारियों से 14 सितंबर तक जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। जवाब मिलने के बाद मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed