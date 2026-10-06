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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Excellent Service Medal to the City Police Station Incharge

Basti News: नगर थाना प्रभारी को अति उत्कृष्ट सेवा पदक

Tue, 06 Oct 2026 01:49 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:49 AM IST
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Excellent Service Medal to the City Police Station Incharge
नगर बाजार। नगर थाना के प्रभारी निरीक्षक राम प्रसाद यादव को भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से अति उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। सोमवार को पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह ने कार्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में उन्हें पदक-चिह्न लगाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यह सम्मान उनके कर्तव्यनिष्ठा, समर्पण और जिम्मेदारी के साथ किए गए कार्यों का परिणाम है। संवाद
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