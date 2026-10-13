Basti News: डेढ़ महीने से गायब पत्रावली की, पुलिस भी नहीं सुलझा पा रही गुत्थी

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इसके आगे पुलिस के कदम नहीं बढ़ पा रहे हैं। पुलिस के शक की सुई नियुक्ति के समय तत्कालीन बाबू के ऊपर घूम-फिर कर आ रही है। किसी फर्जीवाड़े के लिए कहीं पत्रावलियों को गायब करने का तो खेल नहीं किया गया है, इसके सवाल पुलिस के मन में अब खड़े हो रहे हैं।वर्ष 2013 से 2016 के बीच नियुक्त हुए अंशकालिक अनुदेशकों की नियुक्ति संबंधी फाइलें गायब होने के मामले में बीएसए की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज है। जांच आगे बढ़ाने के लिए विवेचक कई बार बीएसए कार्यालय गए, लेकिन पूछताछ के आगे पुलिस नहीं बढ़ पा रही है।579 अंशकालिक अनुदेशकों की नियुक्ति से संबंधित मूल पत्रावलियां गायब होने के मामले में पुलिस को अब तक अहम सुराग नहीं मिल सके हैं। गांधीनगर चौकी प्रभारी सभाशंकर यादव बीएसए, पांच डीसी व कुछ बाबुओं के बयान दर्ज कर चुके हैं। फिर भी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सके हैं।विवेचक ने बताया कि अभी तक पत्रावलियों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस जांच में जुटी है। उम्मीद है कि जल्द ही सफलता मिल जाएगी।