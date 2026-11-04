Basti News: थोक विक्रेताओं की बैठक में खाद की उपलब्धता पर जोर

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डीएओ ने बताया कि रबी फसलों के लिए उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है। यूरिया 23,727 एमटी, डीएपी 6,956 एमटी, एनपीके 7,646 एमटी, एमओपी 2,101 एमटी, एसएसपी 23,960 एमटी उपलब्ध है। रैक पॉइंट के निरीक्षण में एसएसपी 703 एमटी (14,060 बोरी) तथा इंडोरामा यूरिया 1,223.01 एमटी (27,000 बोरी) की प्राप्ति पाई गई। डीएओ ने खाद की गुणवत्ता परखने के लिए चार नमूने भी लिए। बताया कि प्राप्त नमूनों को लैब में परीक्षण के लिए भेजा जाएगा।उन्होंने कहा कि खाद की बिक्री जोत एवं संस्तुति के आधार पर की जाएगी। पीओएस मशीन में बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण के उपरांत उर्वरक वितरित की जाए। निर्देश दिए समस्त बिक्री केंद्रों पर वॉल पेंटिंग के माध्यम से उर्वरक का वास्तविक मूल्य, भारत सरकार द्वारा देय अनुदान तथा अधिकतम खुदरा मूल्य का स्पष्ट अंकन कराया जाए। बटाईदार किसानों के लिए पीओएस मशीन में अन्य विकल्प चुनकर खेत मालिक का आधार नंबर/ नाम अंकित किया जाए। बटाईदार का विवरण दर्ज कर उन्हें भी उर्वरक उपलब्ध कराया जाए। उर्वरक की जमाखोरी की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।