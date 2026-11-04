फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Emphasis on fertilizer availability at meeting of wholesalers

Basti News: थोक विक्रेताओं की बैठक में खाद की उपलब्धता पर जोर

Wed, 04 Nov 2026 02:56 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:56 AM IST
विज्ञापन
Emphasis on fertilizer availability at meeting of wholesalers
बस्ती। रबी सीजन में समय से बोआई कराने के लिए कृषि विभाग ने हर स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। मंगलवार को डीएओ डॉ. बाबूराम मौर्य ने जिले के सभी खाद थोक विक्रेताओं के साथ अपने कार्यालय में बैठक की। उन्होंने खाद की उपलब्धता और आपूर्ति पर चर्चा की। माल गोदाम पर रैक पॉइंट का निरीक्षण किया।
विज्ञापन



डीएओ ने बताया कि रबी फसलों के लिए उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है। यूरिया 23,727 एमटी, डीएपी 6,956 एमटी, एनपीके 7,646 एमटी, एमओपी 2,101 एमटी, एसएसपी 23,960 एमटी उपलब्ध है। रैक पॉइंट के निरीक्षण में एसएसपी 703 एमटी (14,060 बोरी) तथा इंडोरामा यूरिया 1,223.01 एमटी (27,000 बोरी) की प्राप्ति पाई गई। डीएओ ने खाद की गुणवत्ता परखने के लिए चार नमूने भी लिए। बताया कि प्राप्त नमूनों को लैब में परीक्षण के लिए भेजा जाएगा।
विज्ञापन




उन्होंने कहा कि खाद की बिक्री जोत एवं संस्तुति के आधार पर की जाएगी। पीओएस मशीन में बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण के उपरांत उर्वरक वितरित की जाए। निर्देश दिए समस्त बिक्री केंद्रों पर वॉल पेंटिंग के माध्यम से उर्वरक का वास्तविक मूल्य, भारत सरकार द्वारा देय अनुदान तथा अधिकतम खुदरा मूल्य का स्पष्ट अंकन कराया जाए। बटाईदार किसानों के लिए पीओएस मशीन में अन्य विकल्प चुनकर खेत मालिक का आधार नंबर/ नाम अंकित किया जाए। बटाईदार का विवरण दर्ज कर उन्हें भी उर्वरक उपलब्ध कराया जाए। उर्वरक की जमाखोरी की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed