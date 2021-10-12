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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Drawing and speech competitions will be held in schools from September 21 to 30.

Basti News: विद्यालयों में 21 से 30 सितंबर तक होंगी ड्राइंग व भाषण प्रतियोगिताएं

Fri, 18 Sep 2026 12:46 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:46 AM IST
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Drawing and speech competitions will be held in schools from September 21 to 30.
बस्ती। सेवा संकल्प अभियान के तहत जिले के इंटर कॉलेजों में 21 से 30 सितंबर तक ड्राइंग और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। कक्षा छह से आठ तक के विद्यार्थी ड्राइंग और कक्षा नौ से 12 तक के छात्र-छात्राएं भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। इसके लिए जिले के 15 विद्यालयों को कार्यक्रम स्थल बनाया गया है। आयोजन की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं।
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डीआईओएस संजय सिंह ने पत्र जारी कर संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को प्रतियोगिताएं कराने के निर्देश दिए हैं। प्रतियोगिताओं में जिले के 14 ब्लॉकों के विद्यार्थी शामिल होंगे। कार्यक्रम की ब्लॉक स्तर पर भी निगरानी की जाएगी।
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प्रतियोगिताएं किसान इंटर कॉलेज महरा कटया, श्रीबाबू राम जय जय राम चौधरी इंटर कॉलेज महुडर, स्व. द्वारिका प्रसाद इंटर कॉलेज लालगंज, झिनकू लाल त्रिवेणी राम चौधरी इंटर कॉलेज कलवारी, नेशनल इंटर कॉलेज हर्रैया, गन्ना विकास इंटर कॉलेज मुंडेरवा, विवेकानंद इंटर कॉलेज दुबौलिया, औद्योगिक विकास इंटर कॉलेज बिहरा, श्री वाल्मीकि इंटर कॉलेज विक्रमजोत, किसान इंटर कॉलेज परशुरामपुर, महेश प्रताप इंटर कॉलेज रुधौली, श्रीमहादेव शुक्ल कृषक इंटर कॉलेज गौर, आदर्श इंटर कॉलेज सल्टौआ, किसान इंटर कॉलेज भानपुर और राजकीय इंटर कॉलेज बस्ती में होंगी।
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ब्लॉक स्तर पर चयनित विजेता पांच छात्र-छात्राओं के बीच तीन अक्तूबर को राजकीय इंटर कॉलेज के बहुउद्देशीय सभागार में प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।
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