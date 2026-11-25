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बस्ती। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विज्ञान-गणित शिक्षकों ने वरिष्ठता सूची का सही निर्धारण मांगा। मंगलवार को शिक्षक रमेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सांसद राम प्रसाद चौधरी, जिलाधिकारी व सीडीओ को नौ सूत्री ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया, गोरखपुर-बुलंदशहर में निर्धारित नियमों से सूची जारी हुई, पर बस्ती में अनदेखी हो रही है। शिक्षकों ने कहा, प्रदेश के 29,334 विज्ञान-गणित शिक्षकों की वरिष्ठता नियमों के अनुरूप तय हो। प्रतिनिधिमंडल ने जिले की विज्ञान-गणित वरिष्ठता सूची का शासनादेशों व नियमावली के अनुसार पुनरीक्षण मांगा, ताकि विधिक अधिकारों का हनन न हो। ज्ञापन सौंपने वालों में मनीष कुमार, रामभवन यादव, राजेश यादव, वासुदेव, दयाशंकर, हरिशंकर, करुणाकर, वीरेंद्र, मूलशंकर, रणवीर, रजनीश, डॉ. सुनील यादव और पवन वर्मा शामिल थे। संवाद