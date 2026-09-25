डीएलएड : चार केंद्रों पर 1225 ने दी परीक्षा

विज्ञापन



परीक्षा प्रभारी कुलदीप चौधरी ने बताया कि परीक्षा कुल चार केंद्र खैर इंटर कॉलेज, बेगम खैर इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और सक्सेरिया इंटर कॉलेज में परीक्षा हुई। शुक्रवार को परीक्षा तीन पालियों में होगी। सुबह 10 से 11 बजे तक विज्ञान, 11.30 से 12. 30 बजे तक गणित, दो से सायं चार बजे तक सामाजिक अध्ययन की परीक्षा होगी। विज्ञापन

परीक्षा के तीसरे और आखिरी दिन शनिवार को भी तीन पालियों में परीक्षा आयोजित होगी। सुबह 10 से 11 बजे तक हिन्दी, 11.30 से 12.30 बजे तक संस्कृत/उर्दू, दोपहर दो से शाम तीन बजे तक कंप्यूटर विषय की परीक्षा होगी। डायट प्राचार्य संजय कुमार शुक्ल ने बताया कि परीक्षा सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में हो रही है। संवाद परीक्षा प्रभारी कुलदीप चौधरी ने बताया कि परीक्षा कुल चार केंद्र खैर इंटर कॉलेज, बेगम खैर इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और सक्सेरिया इंटर कॉलेज में परीक्षा हुई। शुक्रवार को परीक्षा तीन पालियों में होगी। सुबह 10 से 11 बजे तक विज्ञान, 11.30 से 12. 30 बजे तक गणित, दो से सायं चार बजे तक सामाजिक अध्ययन की परीक्षा होगी।परीक्षा के तीसरे और आखिरी दिन शनिवार को भी तीन पालियों में परीक्षा आयोजित होगी। सुबह 10 से 11 बजे तक हिन्दी, 11.30 से 12.30 बजे तक संस्कृत/उर्दू, दोपहर दो से शाम तीन बजे तक कंप्यूटर विषय की परीक्षा होगी। डायट प्राचार्य संजय कुमार शुक्ल ने बताया कि परीक्षा सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में हो रही है। संवाद

विज्ञापन

विज्ञापन

बस्ती। डीएलएड 2024 बैच के तृतीय सेमेस्टर की तीन दिवसीय परीक्षा बृहस्पतिवार से शुरू हो गई। पहले दिन दो पालियों में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार विषय की परीक्षा हुई। दूसरी पाली में 1.30 से 3.30 बजे तक समावेशी शिक्षा की परीक्षा हुई। पहले दिन कुल 1225 प्रशिक्षुओं ने परीक्षा दी। 53 प्रशिक्षु अनुपस्थित रहें।