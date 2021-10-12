Basti News: प्रेमी युगल की लटकने से मौत की पुष्टि, जांच जारी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस कई बिंदुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। एडीशनल एसपी ने परिजनों से घटना से जुड़ी जानकारी ली और पुलिस प्रशासन की ओर से हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। क्षेत्र में घटना को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच को गंभीरता से आगे बढ़ाया है।पुलिस दोनों के आपसी संबंध और घटना से पहले की परिस्थितियों के बारे में जानकारी जुटा रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि दोनों के बीच संबंध कब से थे और घटना से पहले ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनीं, जिनके चलते उन्होंने यह कदम उठाया। दोनों में से किसी एक या दोनों का विवाह कहीं और तय होने की संभावना को भी जांच में शामिल किया गया है।पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव परिजनों को सौंप दिए गए। देर शाम रुधौली-सिद्धार्थनगर सीमा पर स्थित आमी नदी के तट पर दोनों का अंतिम संस्कार किया गया।प्रभारी निरीक्षक संजय दुबे ने बताया कि दोनों परिवारों की ओर से पोस्टमार्टम कराने के अनुरोध की तहरीर दी गई थी। इसी आधार पर दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। घटना के संबंध में किसी अपराध की तहरीर अभी पुलिस को नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।