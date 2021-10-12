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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Deaths of young couple by hanging confirmed; investigation underway.

Basti News: प्रेमी युगल की लटकने से मौत की पुष्टि, जांच जारी

Fri, 02 Oct 2026 01:58 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:58 AM IST
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Deaths of young couple by hanging confirmed; investigation underway.
रुधौली। नगर पंचायत रुधौली में बुधवार को युवक-युवती की फंदे से लटककर मौत के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। बृहस्पतिवार को एडिशनल एसपी श्यामकांत ने दोनों के परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों की मौत हैंगिंग से होने की पुष्टि हुई है। घटना के संबंध में पुलिस को अब तक किसी अपराध की तहरीर नहीं मिली है।
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पुलिस कई बिंदुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। एडीशनल एसपी ने परिजनों से घटना से जुड़ी जानकारी ली और पुलिस प्रशासन की ओर से हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। क्षेत्र में घटना को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच को गंभीरता से आगे बढ़ाया है।
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पुलिस दोनों के आपसी संबंध और घटना से पहले की परिस्थितियों के बारे में जानकारी जुटा रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि दोनों के बीच संबंध कब से थे और घटना से पहले ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनीं, जिनके चलते उन्होंने यह कदम उठाया। दोनों में से किसी एक या दोनों का विवाह कहीं और तय होने की संभावना को भी जांच में शामिल किया गया है।
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पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव परिजनों को सौंप दिए गए। देर शाम रुधौली-सिद्धार्थनगर सीमा पर स्थित आमी नदी के तट पर दोनों का अंतिम संस्कार किया गया।
प्रभारी निरीक्षक संजय दुबे ने बताया कि दोनों परिवारों की ओर से पोस्टमार्टम कराने के अनुरोध की तहरीर दी गई थी। इसी आधार पर दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। घटना के संबंध में किसी अपराध की तहरीर अभी पुलिस को नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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