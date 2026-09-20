Basti News: उर्वरक वितरण में अनियमितता पर सहकारी समिति का लाइसेंस निलंबित

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि शिकायत मिली थी कि समिति पर निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर उर्वरक की बिक्री की जा रही है। शिकायत का संज्ञान लेते हुए अपर जिला कृषि अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी (कृषि), कुदरहा को जांच के निर्देश दिए गए थे।जांच के दौरान पीओएस मशीन में यूरिया की 92 बोरी, डीएपी की 770 बोरी और एनपीके की 332 बोरी का स्टॉक प्रदर्शित पाया गया। वहीं, समिति का वितरण रजिस्टर अपूर्ण और अप्रमाणित मिला। रजिस्टर में किसानों के आधार नंबर, बिक्री दर, मोबाइल नंबर, भूमि का विवरण और बिक्री की तिथि अंकित नहीं थी।जिले में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है उर्वरकजिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जिले में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता है। वर्तमान में यूरिया 13,743 मीट्रिक टन, डीएपी 8,276 मीट्रिक टन, एनपीके 8,079 मीट्रिक टन और एसएसपी 16,355 मीट्रिक टन उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि उर्वरक की रैक लगातार आ रही हैं। रबी सीजन के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित की जा चुकी है।