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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Cooperative society's license suspended over irregularities in fertilizer distribution.

Basti News: उर्वरक वितरण में अनियमितता पर सहकारी समिति का लाइसेंस निलंबित

Sun, 20 Sep 2026 12:21 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:21 AM IST
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Cooperative society's license suspended over irregularities in fertilizer distribution.
बस्ती। उर्वरक वितरण में अनियमितता और अभिलेख अपूर्ण मिलने पर जिला कृषि अधिकारी डॉ. पीआर मौर्य ने कृषि उत्पादन विपणन सहकारी समिति लिमिटेड, कुदरहा का उर्वरक लाइसेंस निलंबित कर दिया है। समिति से तीन दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि शिकायत मिली थी कि समिति पर निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर उर्वरक की बिक्री की जा रही है। शिकायत का संज्ञान लेते हुए अपर जिला कृषि अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी (कृषि), कुदरहा को जांच के निर्देश दिए गए थे।
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जांच के दौरान पीओएस मशीन में यूरिया की 92 बोरी, डीएपी की 770 बोरी और एनपीके की 332 बोरी का स्टॉक प्रदर्शित पाया गया। वहीं, समिति का वितरण रजिस्टर अपूर्ण और अप्रमाणित मिला। रजिस्टर में किसानों के आधार नंबर, बिक्री दर, मोबाइल नंबर, भूमि का विवरण और बिक्री की तिथि अंकित नहीं थी।
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जिले में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है उर्वरक
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जिले में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता है। वर्तमान में यूरिया 13,743 मीट्रिक टन, डीएपी 8,276 मीट्रिक टन, एनपीके 8,079 मीट्रिक टन और एसएसपी 16,355 मीट्रिक टन उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि उर्वरक की रैक लगातार आ रही हैं। रबी सीजन के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित की जा चुकी है।
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