Basti News: डिवाइडर से टकराकर पलटा कंटेनर, चालक घायल

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महराजगंज। बस्ती-अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिजरा कट स्थित भगवती मार्बल के सामने सोमवार तड़के 3.50 बजे तेज रफ्तार कंटेनर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गया। चालक को हल्की चोटें आईं। खलासी सुरक्षित है। कंटेनर बस्ती से अयोध्या की ओर जा रहा था। हादसे की सूचना पर हर्रैया पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम पहुंची। घायल चालक लाखन सिंह निवासी जसराना, फिरोजाबाद को 108 एंबुलेंस से सीएचसी हर्रैया भेजा गया। खलासी पंकज कुमार सुरक्षित है। पुलिस और एनएचएआई की क्रेन और टीम की मदद से कंटेनर को सड़क से हटाया गया। इसके बाद यातायात सामान्य हो गया। संवाद