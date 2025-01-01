Basti News: कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका, इस्तीफे की मांग

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प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो जैसे नारे लगाए। जिलाध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी ने आरोप लगाया कि बिहार में एसआईआर के नाम पर गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों के मतदाता सूची से नाम काटे जा रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त से इस्तीफे की मांग की।वरिष्ठ नेता डॉ. आलोक रंजन वर्मा ने कहा कि यह लड़ाई केवल वोट की नहीं, बल्कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। उन्होंने राहुल गांधी की ओर से उठाए गए वोट चोरी के मुद्दे का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि चुनाव आयोग इस मामले को छिपाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता इस मुद्दे पर संघर्ष जारी रखेंगे। डॉ. चंद्रशेखर वर्मा ने कहा कि लोकतंत्र में केवल मतदान करना ही नहीं, बल्कि सत्ता में बैठे लोगों की जवाबदेही सुनिश्चित करना भी जरूरी है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की।प्रदर्शन में जिला उपाध्यक्ष राकेश मणि त्रिपाठी, नर्वदेश्वर शुक्ला, देवी प्रसाद पांडेय, घनश्याम शुक्ला, राजकपूर, अजय कुमार, लबोनि सिंह, अमित चौधरी और शिवराम वर्मा मौजूद रहे।