Basti News: सरकारी बीज गोदाम से कीटनाशक निजी दुकानों पर बेचने की शिकायत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शिकायती पत्र में राम सकल मौर्य ने आरोप लगाया है कि राजकीय बीज भंडार बनकटी के प्रभारी की ओर से कीटनाशक और खरपतवारनाशक निजी दुकानदारों और किसानों को कथित तौर पर गुपचुप तरीके से बेचे जा रहे हैं। इससे किसानों को सरकारी गोदाम पर बीज और कृषि रसायन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं।शिकायतकर्ता के मुताबिक, 19 सितंबर की शाम गोदाम प्रभारी बाइक पर गत्ते में कीटनाशक रसायन लेकर जाते दिखाई दिए। उन्होंने मामले की पुष्टि के लिए गोदाम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कराने की मांग की है। साथ ही अनुदानित बीज और मिनी किट के वितरण की भी जांच कराने का अनुरोध किया है।जिला कृषि अधिकारी डॉ. बीआर मौर्य ने बताया कि मामला संज्ञान में है। प्रकरण की जांच एडीओ कृषि, बनकटी को सौंपी गई है। जांच आख्या मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।