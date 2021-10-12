Basti News: सरकारी बीज गोदाम से कीटनाशक निजी दुकानों पर बेचने की शिकायत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:54 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:54 AM IST
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बस्ती। बनकटी स्थित राजकीय बीज भंडार से कीटनाशक और खरपतवारनाशक निजी दुकानों पर बेचने की शिकायत की गई है। गोदाम प्रभारी पर अनुदानित बीज और मिनी किट के वितरण में भी मनमानी का आरोप लगाया गया है। मामले में राम सकल मौर्य ने जिला कृषि अधिकारी को शिकायती पत्र देकर जांच कर कार्रवाई की मांग की है।
शिकायती पत्र में राम सकल मौर्य ने आरोप लगाया है कि राजकीय बीज भंडार बनकटी के प्रभारी की ओर से कीटनाशक और खरपतवारनाशक निजी दुकानदारों और किसानों को कथित तौर पर गुपचुप तरीके से बेचे जा रहे हैं। इससे किसानों को सरकारी गोदाम पर बीज और कृषि रसायन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं।
शिकायतकर्ता के मुताबिक, 19 सितंबर की शाम गोदाम प्रभारी बाइक पर गत्ते में कीटनाशक रसायन लेकर जाते दिखाई दिए। उन्होंने मामले की पुष्टि के लिए गोदाम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कराने की मांग की है। साथ ही अनुदानित बीज और मिनी किट के वितरण की भी जांच कराने का अनुरोध किया है।
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जिला कृषि अधिकारी डॉ. बीआर मौर्य ने बताया कि मामला संज्ञान में है। प्रकरण की जांच एडीओ कृषि, बनकटी को सौंपी गई है। जांच आख्या मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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शिकायती पत्र में राम सकल मौर्य ने आरोप लगाया है कि राजकीय बीज भंडार बनकटी के प्रभारी की ओर से कीटनाशक और खरपतवारनाशक निजी दुकानदारों और किसानों को कथित तौर पर गुपचुप तरीके से बेचे जा रहे हैं। इससे किसानों को सरकारी गोदाम पर बीज और कृषि रसायन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं।
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शिकायतकर्ता के मुताबिक, 19 सितंबर की शाम गोदाम प्रभारी बाइक पर गत्ते में कीटनाशक रसायन लेकर जाते दिखाई दिए। उन्होंने मामले की पुष्टि के लिए गोदाम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कराने की मांग की है। साथ ही अनुदानित बीज और मिनी किट के वितरण की भी जांच कराने का अनुरोध किया है।
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जिला कृषि अधिकारी डॉ. बीआर मौर्य ने बताया कि मामला संज्ञान में है। प्रकरण की जांच एडीओ कृषि, बनकटी को सौंपी गई है। जांच आख्या मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।