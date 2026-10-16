फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Charges on UPI deferred; shop worry-free this Diwali

Basti News: यूपीआई पर शुल्क टला, दिवाली पर बेफिक्र कर सकेंगे खरीदारी

Fri, 16 Oct 2026 02:36 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:36 AM IST
विज्ञापन
Charges on UPI deferred; shop worry-free this Diwali
बस्ती। यूपीआई से 2,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर प्रस्तावित 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क 15 अक्तूबर से लागू नहीं होगा। इसे फिलहाल दिवाली तक टाल दिया गया है। इससे त्योहार के दौरान डिजिटल भुगतान करने वाले ग्राहकों और कारोबारियों को राहत मिली है।
विज्ञापन


शुल्क लागू होने की आशंका के बीच विरोध की तैयारी कर रहे व्यापारियों ने 15 अक्तूबर को प्रस्तावित काला दिवस भी स्थगित कर दिया है। हालांकि, उन्होंने दिवाली के बाद भी शुल्क लागू नहीं करने की मांग की है। प्रस्तावित शुल्क के विरोध में व्यापारी संगठन लामबंद थे। जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया था।
विज्ञापन

व्यापारी कुंदन वर्मा, आनंद राजपाल और सुनील गुप्ता का कहना है कि शुल्क लगाने का फैसला दिवाली के बाद भी लागू नहीं होना चाहिए। यदि भविष्य में इसे लागू किया गया तो व्यापारी फिर आंदोलन करेंगे। अमरमणि पांडेय ने कहा कि यूपीआई भुगतान पर शुल्क लगाने से छोटे कारोबारियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और छोटे कारोबार की रीढ़ कमजोर होगी। फिलहाल शुल्क टलने से व्यापारियों को राहत मिली है, लेकिन सरकार को भविष्य में भी इसे लागू नहीं करना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन


व्यापारियों के मुताबिक, दुर्गापूजा और दशहरा के बाद दिवाली पर बाजार में खरीदारी बढ़ती है। ऐसे में यूपीआई भुगतान पर शुल्क लगता तो ग्राहक डिजिटल भुगतान से बच सकते थे और दुकानदार भी इसे स्वीकार करने से हिचकते। अब त्योहार के दौरान कारोबार में तेजी आने की उम्मीद है। ग्राहक प्रीति, अनीता श्रीवास्तव और मंजीत ने कहा कि यूपीआई से भुगतान करना आसान है। शुल्क लागू होने की स्थिति में ग्राहकों को यह आशंका रहती कि कहीं भुगतान शुल्क की भरपाई के लिए सामान के दाम तो नहीं बढ़ा दिए गए हैं। शुल्क टलने से ग्राहक और कारोबारी, दोनों के बीच असमंजस दूर हुआ है।
बोले कारोबारी

प्रस्तावित शुल्क को टालने का फैसला सही है, लेकिन इसे स्थायी रूप से वापस लिया जाना चाहिए। शुल्क लागू होने से कारोबारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता। अब छोटी कारोबारी भी आसानी से लेनदेन कर सकेंगे। इससे काफी सहूलियत होगी। -गौरव गुप्ता विक्की, गल्ला कारोबारी

गहनों की खरीदारी में बड़ी रकम का लेनदेन होता है। ग्राहक ऑनलाइन भुगतान कर आसानी से खरीदारी कर लेते हैं। इससे नकद निकालने और जमा करने की जरूरत भी कम पड़ती है। शुल्क टलने से त्योहार पर बाजार में रौनक बढ़ने की उम्मीद है। -गौरव भारत, सराफा कारोबारी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed