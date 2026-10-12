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Basti News: 10 दिन बाद भी नहीं बदला जला ट्रांसफॉर्मर

Mon, 12 Oct 2026 02:17 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:17 AM IST
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Burnt-out transformer not replaced even after 10 days.
कप्तानगंज। लहिलवारा गांव के प्राथमिक विद्यालय के निकट लगा 100 केवीए का ट्रांसफार्मर 10 दिन पहले जल गया था। इससे 20 घरों की बिजली गुल है। कई नलकूप बंद पड़े हैं। गांव के राम बहोर, आकाश कुमार व राम महेश ने बताया कि ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए कई बार हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कप्तानगंज उपकेंद्र के जेई राजितराम ने बताया कि ट्रांसफार्मर जलने की जानकारी है। जल्द ही बदलवा दिया जाएगा। संवाद
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