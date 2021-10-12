Basti News: लापरवाही पर 57 स्कूलों को बीएसए की चेतावनी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:02 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:02 AM IST
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बस्ती। स्वच्छ व हरित विद्यालय रेटिंग अभियान में जिले के 57 विद्यालयों की लापरवाही सामने आई है। निर्धारित समय बीतने के बाद भी इन विद्यालयों ने पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया।
मामले को गंभीरता से लेते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने संबंधित प्रधानाध्यापकों को चेतावनी दी है। बीएसए अनूप कुमार ने जल्द से जल्द पोर्टल पर पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं। अभियान के तहत सरकारी और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में स्वच्छता, पेयजल, शौचालय और पर्यावरण से जुड़े मानकों का मूल्यांकन किया जाना है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए चयनित किया जाएगा। इसी क्रम में जिले के बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित जूनियर विद्यालयों में भी स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण तैयार करने के लिए रेटिंग प्रणाली लागू की गई है।
रेटिंग के लिए विद्यालयों का विभिन्न बिंदुओं पर मूल्यांकन किया जाता है।
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मामले को गंभीरता से लेते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने संबंधित प्रधानाध्यापकों को चेतावनी दी है। बीएसए अनूप कुमार ने जल्द से जल्द पोर्टल पर पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं। अभियान के तहत सरकारी और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में स्वच्छता, पेयजल, शौचालय और पर्यावरण से जुड़े मानकों का मूल्यांकन किया जाना है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए चयनित किया जाएगा। इसी क्रम में जिले के बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित जूनियर विद्यालयों में भी स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण तैयार करने के लिए रेटिंग प्रणाली लागू की गई है।
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रेटिंग के लिए विद्यालयों का विभिन्न बिंदुओं पर मूल्यांकन किया जाता है।