Basti News: भाई ने फावड़े से किया हमला, हालत गंभीर
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:15 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:15 AM IST
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दुबौलिया। थाना क्षेत्र के धर्मूपुर गांव निवासी दो भाइयों में जमीन विवाद को लेकर कहासुनी हो गई। इसके बाद छोटे भाई ने बड़े भाई पर फावड़े से हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन सीएचसी दुबौलिया ले गए, वहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। रविवार को धर्मूपुर गांव निवासी यादराम यादव और उनके छोटे भाई दुबौलिया कस्बे के राम विवाह मैदान के पास मकान बनवा रहे हैंं। यहीं वर बीम लगाने को लेकर दोनों भाइयों में विवाद हो गया। थानाध्यक्ष जीवन त्रिपाठी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज करके जांच की जा रही है। संवाद
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