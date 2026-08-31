Basti News: नहर में उतराया मिला बलरामपुर की युवती का शव

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रुधौली(बस्ती)। थाना क्षेत्र के सरयू नहर में रविवार को एक युवती का शव उतराया मिला है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में छानबीन शुरू की है। थाना क्षेत्र के महरा देऊरा गांव के उत्तर सरयू नहर पुलिया में एक युवती का शव पानी की तेज बहाव के साथ नजर आया तो ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित किया। थाना प्रभारी संजय कुमार दूबे ने बताया कि शशुवती की पहचान हिमांशी देवी (19) जनपद बलरामपुर, थाना श्रीपतगंज, गांव शल्दीजोत के रूप में हुई। पिता गिरधारी लाल ने की शव की पहचान की। उन्होंने 29 अगस्त को श्रीपतगंज थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संवाद