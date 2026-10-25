Basti News: मनोरमा नदी में मिला वृद्ध का शव

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परशुरामपुर। क्षेत्र के ककरा खुर्द कला गांव के पास मनोरमा नदी में शनिवार की शाम 70 वर्षीय तुलसी राम का शव मिला। परशुरामपुर के एसओ प्रदीप सिंह ने बताया कि 21 अक्तूबर को तुलसीराम लापता हो गए थे। 23 अक्तूबर को थाने पर गुमशुदगी दर्ज कराई गई। इस दौरान परिजन उनकी तलाश कर रहे थे। तुलसीराम 3-4 दिनों से कहां थे और मनोरमा नदी में उनका शव कैसे पहुंचा, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमाॅर्टम के लिए भेज दिया। एसओ का कहना है कि पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट से ही मौत की वजह स्पष्ट हो पाएगी। संवाद