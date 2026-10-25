Basti News: गेस्ट हाउस के कमरे में फंदे से लटका मिला युवक का शव

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पुलिस के अनुसार, संतकबीरनगर जिले के टेमा रहमत गांव का अवधेश पुत्र विमलेश 23 अक्तूबर की सुबह करीब 5:50 बजे त्रिपाठी गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 107 में ठहरने आया था। शनिवार की सुबह करीब सात बजे तक दरवाजा खटखटाने पर भी अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। कर्मचारियों ने जांच की तो कमरे में उसका शव फंदे से लटका मिला। गेस्ट हाउस के प्रबंधक अमरनाथ ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को निकलवाया।पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। युवक ने यह कदम क्यों उठाया, इसकी वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गेस्ट हाउस के प्रबंधक अमरनाथ ने बताया कि युवक ने आधार कार्ड देकर कमरा बुक किया था। सुबह दरवाजा नहीं खुलने पर गार्ड ने दरवाजा खटखटाया।इकलौते बेटे की मौत से परिवार सदमे मेंपरिवा वालों के अनुसार, अवधेश अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। उसकी दो छोटी बहनें हैं। बेटे की मौत की खबर मिलने के बाद परिवार में मातम पसरा है और घर वाले सदमे में हैं। पुरानी बस्ती थाना प्रभारी शशांक शेखर राय ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के आधार पर घटना से जुड़े तथ्यों का पता लगाया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी। बताया गया कि युवक बस्ती मेला देखने आया था। फिर, गेस्ट हाउस में कमरा लेकर रुक गया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।