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बस्ती: बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने हरीश द्विवेदी की दिवंगत मां को दी श्रद्धांजलि

Wed, 21 Oct 2026 02:46 PM IST
अनुराग रंजन संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Published by: अनुराग रंजन Updated Wed, 21 Oct 2026 02:46 PM IST
सार

सम्राट चौधरी ने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात करअपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाते हुए इस दुख की घड़ी में धैर्य रखने की बात कही।

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Bihar CM Samrat Choudhary Pays Tribute to Former MP Harish Dwivedis Late Mother
श्रद्धांजलि देते बिहार के सीएम सम्राट चौधरी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बुधवार को भाजपा के पूर्व सांसद एवं राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी के आवास तेलियाजोत पहुंचे। यहां उन्होंने हरीश द्विवेदी की दिवंगत मां के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

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इस दौरान सम्राट चौधरी ने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाते हुए इस दुख की घड़ी में धैर्य रखने की बात कही।

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