Basti News: छात्र नेता कबीर की पुण्यतिथि पर 100 छात्राओं को दी गई साइकिल

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कप्तानगंज। कप्तानगंज क्षेत्र के ऐठीडीह स्थित कबीर तिवारी आश्रम में शुक्रवार को छात्र नेता कबीर उर्फ आदित्य नारायण तिवारी की सातवीं पुण्यतिथि पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रक्तदान के साथ जरूरतमंदों की सहायता, महिला सम्मान और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्य किए गए। इस दौरान 100 जरूरतमंद छात्राओं को साइकिलें दी गईं। रंजना तिवारी ने अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए आगे भी संघर्ष जारी रखने की बात कही। तुलसी तिवारी ने भी न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने की बात कही। मुकेश कुमार, शिवम मिश्र, संदीप चौधरी, जितेंद्र कुमार सहित 20 लोगों ने रक्तदान किया। इं. वीरेंद्र मिश्रा, अभय देव शुक्ला, राजेश तिवारी मौजूद रहे। संवाद