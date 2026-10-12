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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Bharatiya Abhilasha Party will field candidates in the election.

Basti News: चुनाव में प्रत्याशी उतारेगी भारतीय अभिलाषा पार्टी

Mon, 12 Oct 2026 02:14 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:14 AM IST
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Bharatiya Abhilasha Party will field candidates in the election.
बस्ती। भारतीय अभिलाषा पार्टी की बैठक रविवार को प्रेस क्लब सभागार में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अमर नाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई। देश, प्रदेश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति पर विमर्श किया गया। निर्णय लिया गया कि पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी।
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राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि उनका उद्देश्य राजनीति को केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम न मानकर जनहित, जनसम्मान, समान अवसर और सामाजिक सरोकारों से जोड़ना है। ओम नाथ चौहान, हरिभजनलाल श्रीवास्तव, बाबूराम, हरिवंश पटेल, रामकेश, प्रेमशंकरलाल श्रीवास्तव, रामसहाय, रजवन्त सिंह, महबूब आलम, राम प्रताप सिंह, यशवन्त सिंह रोलू, रवी सिंह सहित अन्य मौजूद रहें। संवाद
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