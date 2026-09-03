Basti News: राज्यस्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में बस्ती मंडल को तीसरा स्थान

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मुकाबले की शुरुआत से ही दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला। बस्ती मंडल के खिलाड़ियों ने आक्रामक खेल दिखाते हुए आजमगढ़ पर दबाव बनाए रखा। पहले हाफ में आयुष ने शानदार गोल कर टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके बाद आजमगढ़ के खिलाड़ियों ने बराबरी के लिए कई हमले किए, लेकिन बस्ती की मजबूत रक्षापंक्ति ने सभी प्रयास विफल कर दिए।निर्धारित समय तक बस्ती मंडल की बढ़त कायम रही। अंतिम सीटी बजते ही खिलाड़ियों में खुशी की लहर दौड़ गई। कप्तान अनुभव सिंह के नेतृत्व में टीम ने प्रतियोगिता में अनुशासन, जुझारूपन, खेल भावना और बेहतर टीमवर्क का प्रदर्शन किया।डीआईओएस संजय सिंह ने टीम की सफलता पर खिलाड़ियों, कप्तान, प्रशिक्षकों, प्रबंधकों, शारीरिक शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को बधाई दी। मंडलीय क्रीड़ा सचिव अमित कुमार यादव समेत प्रभाकर ओझा, मनोज कुमार राय, चंद्र प्रकाश पांडेय, जगन्नाथ यादव, रमेश चंद्र गुप्ता, विवेक कुमार श्रीवास्तव, अजय कुमार वर्मा और माता प्रसाद त्रिपाठी ने टीम का स्वागत किया।