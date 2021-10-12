Basti News: एथलेटिक्स, हॉकी, कुश्ती व कबड्डी में दमखम दिखाएंगे बस्ती के खिलाड़ी

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क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि पं. दीन दयाल उपाध्याय प्रदेश स्तरीय सीनियर एथलेटिक्स पुरुष एवं महिला प्रतियोगिता 29 और 30 सितंबर को बरेली में होगी। पुरुष वर्ग का जनपद स्तरीय ट्रायल 21 और 22 सितंबर तथा महिला वर्ग का 23 और 24 सितंबर को होगा। प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर बालक कुश्ती प्रतियोगिता तीन से पांच अक्तूबर तक इटावा में होगी। इसका जनपद स्तरीय ट्रायल 17 और मंडल स्तरीय ट्रायल 18 सितंबर को होगा।सब जूनियर बालक हॉकी प्रतियोगिता 12 से 17 अक्तूबर तक इटावा में प्रस्तावित है। इसके लिए जनपद स्तरीय ट्रायल पांच अक्तूबर और मंडल स्तरीय ट्रायल छह अक्तूबर को होगा। वहीं, सब जूनियर बालिका हॉकी प्रतियोगिता चार से नौ अक्तूबर तक मऊ में प्रस्तावित है। बालिका हॉकी का जनपद स्तरीय ट्रायल 28 सितंबर और मंडल स्तरीय ट्रायल 29 सितंबर को होगा।पं. दीन दयाल उपाध्याय प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता आठ से 10 अक्तूबर तक गोरखपुर में होगी। इसके लिए जनपद स्तरीय ट्रायल पांच अक्तूबर और मंडल स्तरीय ट्रायल छह अक्तूबर को होगा। सब जूनियर बालक कबड्डी प्रतियोगिता सात से नौ अक्तूबर तक आजमगढ़ में खेली जाएगी। इसका जनपद स्तरीय ट्रायल 18 सितंबर और मंडल स्तरीय ट्रायल 19 सितंबर को होगा।