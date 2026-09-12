Basti News: बाहर से दवा लिखी पर्ची पर कहासुनी, डाॅक्टर ने डांटकर भगाया

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वायरल वीडियो में युवक पूछता है कि क्या जन औषधि केंद्र की दवा वह नहीं दे सकती हैं। इस पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी कहती सुनाई देती हैं, ''''करो जो मन में आए, रिकॉर्ड करो।' वह यह भी कहती हैं कि 'मेरा जो मन करेगा, वो लिखेंगे।'''' हालांकि, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि युवक मेडिकल स्टोर चलाता है। वह अपनी दवा लिखने का दबाव बना रहा था।पर्चा दिखाने पर नाराज हुईं डॉक्टरयुवक हाथ में लिए पर्चे के बारे में पूछता है कि क्या यह पर्चा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने लिखा है। इस सवाल के बाद डॉक्टर नाराज होती दिखाई देती हैं। वह युवक से पूछती हैं, 'कौन होते हो तुम रिकॉर्डिंग करने वाले ?' इसके बाद वह युवक को बाहर जाने के लिए कहती हैं। वीडियो में डॉक्टर यह भी कहती सुनाई देती हैं, 'निकल बाहर, निकल बाहर... यहां केवल लेडीज का अलाऊ है। वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों और उनके साथ आए लोगों के साथ व्यवहार को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पर्चे पर बाहर से दवा लिखे जाने को लेकर विवाद होने की बात सामने आई है।मामले में सीएमओ डॉ. राजीव निगम ने कहा कि प्रकरण की जांच कराई जाएगी। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो में दिखाई दे रहीं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह वीडियो करीब दो साल पुराना है।