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Basti News: बाहर से दवा लिखी पर्ची पर कहासुनी, डाॅक्टर ने डांटकर भगाया

Sat, 12 Sep 2026 01:53 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:53 AM IST
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Argument over prescription of medicine from outside, doctor scolds and sends away
बस्ती। परशुरामपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का एक वीडियो सामने आया है। इसमें जन औषधि केंद्र की दवा को लेकर प्रभारी चिकित्साधिकारी और एक युवक के बीच बहस होती दिखाई दे रही है। युवक हाथ में पर्चा लेकर डॉक्टर से सवाल करता नजर आ रहा है, जिसपर डॉक्टर भड़क उठी और युवक को अपशब्द कहते हुए डांट कर भगा दिया। संवाद न्यूज एजेंसी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करती है।
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वायरल वीडियो में युवक पूछता है कि क्या जन औषधि केंद्र की दवा वह नहीं दे सकती हैं। इस पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी कहती सुनाई देती हैं, ''''करो जो मन में आए, रिकॉर्ड करो।' वह यह भी कहती हैं कि 'मेरा जो मन करेगा, वो लिखेंगे।'''' हालांकि, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि युवक मेडिकल स्टोर चलाता है। वह अपनी दवा लिखने का दबाव बना रहा था।
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पर्चा दिखाने पर नाराज हुईं डॉक्टर
युवक हाथ में लिए पर्चे के बारे में पूछता है कि क्या यह पर्चा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने लिखा है। इस सवाल के बाद डॉक्टर नाराज होती दिखाई देती हैं। वह युवक से पूछती हैं, 'कौन होते हो तुम रिकॉर्डिंग करने वाले ?' इसके बाद वह युवक को बाहर जाने के लिए कहती हैं। वीडियो में डॉक्टर यह भी कहती सुनाई देती हैं, 'निकल बाहर, निकल बाहर... यहां केवल लेडीज का अलाऊ है। वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों और उनके साथ आए लोगों के साथ व्यवहार को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पर्चे पर बाहर से दवा लिखे जाने को लेकर विवाद होने की बात सामने आई है।
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मामले में सीएमओ डॉ. राजीव निगम ने कहा कि प्रकरण की जांच कराई जाएगी। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो में दिखाई दे रहीं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह वीडियो करीब दो साल पुराना है।
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