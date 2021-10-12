Basti News: स्वाइन फ्लू का एक और मरीज मिला, संख्या पहुंची चार

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नया मामला सांऊघाट ब्लॉक के बड़ेरिया खुर्द गांव का है। 74 वर्षीय बुजुर्ग महिला को सांस लेने में तकलीफ होने पर परिजनों ने स्थानीय स्तर पर उपचार कराया। हालत में सुधार नहीं होने पर उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां जांच में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई। लखनऊ मुख्यालय से रिपोर्ट सीएमओ कार्यालय को भेजी गई है।आईडीएसपी के नोडल अधिकारी डॉ. अशोक कुमार चौधरी ने बताया कि जिले में अब तक चार मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। नया मरीज पहले से अस्थमा से पीड़ित है और जिले के एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे लखनऊ ले गए, जहां जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आई। महिला को आइसोलेशन में रखकर इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग मरीज के स्वास्थ्य की निगरानी कर रहा है।उन्होंने बताया कि मरीज के संपर्क में आए लोगों की निगरानी के साथ निरोधात्मक कार्रवाई भी कराई जा रही है। रैपिड रिस्पांस टीम को अलर्ट रखा गया है और आवश्यक दवाएं उपलब्ध हैं। बुजुर्गों और पहले से सांस संबंधी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने के लिए जागरूक किया जा रहा है।कंट्रोल रूम नंबर सक्रिय, ले सकते हैं चिकित्सकीय सुझावस्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएमओ कार्यालय में कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिया गया है। यहां चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई है। बीमारी से संबंधित जानकारी या चिकित्सकीय सुझाव के लिए 8005192643 पर संपर्क किया जा सकता है।कोटसभी एमओआईसी को संदिग्ध मरीजों की स्क्रीनिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में बेड आरक्षित रखे गए हैं और उपचार की सुविधा उपलब्ध है। निरोधात्मक कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं।-डॉ. राजीव निगम, सीएमओ, बस्ती।