Basti News: स्टेट कोटे की चार सीटों पर होगा दाखिला

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कॉलेज में 100 सीटों में 85 सीटें राज्य कोटे और 15 सीटें ऑल इंडिया कोटे की हैं। राज्य कोटे की सीटों पर पहले चरण की काउंसिलिंग में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। निर्धारित समय तक 81 अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया, जबकि चार सीटों पर अभ्यर्थी नहीं मिले। अब इन सीटों को दूसरे चरण की काउंसिलिंग में भरे जाने की उम्मीद है। ऑल इंडिया कोटे की 15 सीटों में अब तक सात विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। दूसरे चरण की ऑल इंडिया काउंसिलिंग में 18 सितंबर तक प्रवेश प्रक्रिया चलेगी। मंगलवार को एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुआ। दस्तावेजों की जांच के बाद दोनों अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया।नोडल अधिकारी एनएमसी प्रोफेसर डॉ. श्याम सुंदर केसरी ने बताया कि ऑल इंडिया कोटे की कुछ सीटों पर पहले प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों ने बाद में बेहतर विकल्प मिलने पर सीट छोड़ दी। ऐसे तीन अभ्यर्थियों का स्थानांतरण हो चुका है। रिक्त सीटों को काउंसिलिंग के अगले चरण में भरने की प्रक्रिया चल रही है। संवाद