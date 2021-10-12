Basti News: विदेश भेजने के नाम पर पर्यटक बीजा देकर धोखाधड़ी का आरोप

Basti News: विदेश भेजने के नाम पर पर्यटक बीजा देकर धोखाधड़ी का आरोप
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:15 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:15 AM IST
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बस्ती। लालगंज थाना क्षेत्र के ग्राम अकेला कुबेरपुर निवासी आकाश ने विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है।
शिकायती पत्र में आकाश ने बताया कि जुलाई 2025 में क्षेत्र के ही दो लोगों ने उन्हें विदेश भेजने की बात कही। अलग-अलग तारीखों में उन्होंने यूपीआई के जरिये 1.15 लाख रुपये व एक लाख रुपये नकद दिए। 12 जनवरी को वे लखनऊ पहुंचे और वहां से हैदराबाद होते हुए बंगलुरू गए। वहां उन्हें अंतिम समय में वीजा दिया गया और विमान में बैठाया गया। 16 जनवरी को वे मलेशिया के कुआलालपुर एयरपोर्ट पहुंचे, वहां पता चला कि उन्हें टूरिस्ट वीजा पर भेजा गया है।
मलेशिया जाने से पहले हवाई यात्रा में उनका करीब 35 हजार रुपये अतिरिक्त खर्च हुआ। चार दिन बाद वह अपने खर्च पर वापस आए और दोनों लोगों से पासपोर्ट और पैसा वापस मांगा। इस पर आरोपी ने उनका पासपोर्ट अपने पास रख लिया। पैसे और दस्तावेज मांगने पर आरोपी उन्हें धमकी देते हैं।
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शिकायती पत्र में आकाश ने बताया कि जुलाई 2025 में क्षेत्र के ही दो लोगों ने उन्हें विदेश भेजने की बात कही। अलग-अलग तारीखों में उन्होंने यूपीआई के जरिये 1.15 लाख रुपये व एक लाख रुपये नकद दिए। 12 जनवरी को वे लखनऊ पहुंचे और वहां से हैदराबाद होते हुए बंगलुरू गए। वहां उन्हें अंतिम समय में वीजा दिया गया और विमान में बैठाया गया। 16 जनवरी को वे मलेशिया के कुआलालपुर एयरपोर्ट पहुंचे, वहां पता चला कि उन्हें टूरिस्ट वीजा पर भेजा गया है।
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मलेशिया जाने से पहले हवाई यात्रा में उनका करीब 35 हजार रुपये अतिरिक्त खर्च हुआ। चार दिन बाद वह अपने खर्च पर वापस आए और दोनों लोगों से पासपोर्ट और पैसा वापस मांगा। इस पर आरोपी ने उनका पासपोर्ट अपने पास रख लिया। पैसे और दस्तावेज मांगने पर आरोपी उन्हें धमकी देते हैं।
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