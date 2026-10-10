Basti News: अगवा किशोरी फुटहिया ओवरब्रिज के पास मिली, आरोपी गिरफ्तार

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पुरानी बस्ती। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र से लापता नाबालिग को पुलिस ने बृहस्पतिवार को फुटहिया ओवरब्रिज के पास कुआनो नदी के पुल से सकुशल ढूंढ निकाला। भागने की कोशिश कर रहे आरोपी अमित कुमार पासवान को गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता के पिता की तहरीर पर 20 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।पुलिस के अनुसार, क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग पुत्री के लापता होने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस तलाश में जुटी थी। बृहस्पतिवार को उपनिरीक्षक नारांतक यादव टीम के साथ तलाश में निकले थे। फुटहिया ओवरब्रिज के पास कुआनो नदी के पुल पर पहुंचकर नाबालिग को महिला आरक्षी के संरक्षण में लिया गया। पुरानी बस्ती थाना अध्यक्ष शशांक शेखर राय ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की उम्र करीब 20 वर्ष है। वह पांडेय बाजार, मेंहदावल रोड, थाना पुरानी बस्ती का निवासी है।लापता दो किशोरियों को पुलिस ने ढूंढ निकालामुंडेरवा। क्षेत्र से लापता दो अपहृताओं को पुलिस ने ढूंढ लिया। दोनों को बाद बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष पेश कर दिया गया। थानाध्यक्ष विश्वमोहन राय ने बताया कि थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी तीन अक्तूबर को सुबह करीब 10 बजे घर से साइकिल लेकर जमोहे चौराहे पर सामान खरीदने गई थी। वह घर नहीं लौटी। उसके पिता ने चार अक्तूबर को थाने में सूचना दी थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना उपनिरीक्षक अशोक यादव कर रहे थे। पुलिस ने मुंडेरवा कस्बे के गोदमवा मोड़ से दोनों को ढूंढकर बाल कल्याण समिति, बस्ती के समक्ष भेज दिया गया। संवाद