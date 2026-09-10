Basti News: मुंबई में तीन मंजिला इमारत से गिरकर दुबौलिया के युवक की मौत

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धर्मूपुर निवासी अवधेश कुमार (40) तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। परिजनों के अनुसार, वह मुंबई में रहकर शटरिंग का काम करते थे। मंगलवार को वह निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत पर काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक नीचे गिर गए। गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई।बुधवार सुबह मुंबई से परिजनों को हादसे की सूचना दी गई। मौत की खबर मिलते ही घर पर ग्रामीणों और रिश्तेदारों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। मृतक की पत्नी नीलू इस समय अपने मायके में हैं। पति की मौत की सूचना मिलने के बाद परिवार में मातम पसरा है।