Basti News: मुंबई में तीन मंजिला इमारत से गिरकर दुबौलिया के युवक की मौत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:27 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:27 AM IST
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दुबौलिया। थाना क्षेत्र के धर्मूपुर गांव निवासी युवक की मुंबई में तीन मंजिला निर्माणाधीन इमारत से गिरकर मौत हो गई। हादसे की खबर बुधवार सुबह गांव पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। युवक करीब दो माह पहले ही मजदूरी करने मुंबई गया था।
धर्मूपुर निवासी अवधेश कुमार (40) तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। परिजनों के अनुसार, वह मुंबई में रहकर शटरिंग का काम करते थे। मंगलवार को वह निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत पर काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक नीचे गिर गए। गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई।
बुधवार सुबह मुंबई से परिजनों को हादसे की सूचना दी गई। मौत की खबर मिलते ही घर पर ग्रामीणों और रिश्तेदारों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। मृतक की पत्नी नीलू इस समय अपने मायके में हैं। पति की मौत की सूचना मिलने के बाद परिवार में मातम पसरा है।
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धर्मूपुर निवासी अवधेश कुमार (40) तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। परिजनों के अनुसार, वह मुंबई में रहकर शटरिंग का काम करते थे। मंगलवार को वह निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत पर काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक नीचे गिर गए। गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई।
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बुधवार सुबह मुंबई से परिजनों को हादसे की सूचना दी गई। मौत की खबर मिलते ही घर पर ग्रामीणों और रिश्तेदारों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। मृतक की पत्नी नीलू इस समय अपने मायके में हैं। पति की मौत की सूचना मिलने के बाद परिवार में मातम पसरा है।
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