Basti News: सड़क किनारे बेहोश मिला युवक, पास में पड़ी थी क्षतिग्रस्त बाइक
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:06 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:06 AM IST
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महराजगंज। हर्रैया थाना क्षेत्र के महराजगंज-भुड़कुलगंज मार्ग पर नारायणपुर तिवारी गांव के पास बुधवार को एक युवक गंभीर रूप से घायल और बेहोशी की हालत में सड़क किनारे मिला। पास में उसकी क्षतिग्रस्त बाइक भी पड़ी थी। राहगीरों की सूचना पर उसे एंबुलेंस से कप्तानगंज अस्पताल पहुंचाया गया।
घायल की पहचान हर्रैया क्षेत्र के पटडेहुंआ निवासी जय सिंह (38) के रूप में हुई है। बताया गया कि फरेंदा सेंगर निवासी पंकज सिंह अपने साथियों के साथ महराजगंज-भुड़कुलगंज मार्ग से गुजर रहे थे। नारायणपुर तिवारी गांव के पास सड़क किनारे युवक को बेहोश पड़ा देखकर उन्होंने वाहन रोका। पास में क्षतिग्रस्त बाइक पड़ी थी। उन्होंने तत्काल एंबुलेंस को सूचना दी और साथियों की मदद से घायल को अस्पताल भिजवाया।
बाइक की हालत देखकर सड़क हादसे की आशंका जताई जा रही है। हालांकि दुर्घटना कैसे और किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जानकारी अभी नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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घायल की पहचान हर्रैया क्षेत्र के पटडेहुंआ निवासी जय सिंह (38) के रूप में हुई है। बताया गया कि फरेंदा सेंगर निवासी पंकज सिंह अपने साथियों के साथ महराजगंज-भुड़कुलगंज मार्ग से गुजर रहे थे। नारायणपुर तिवारी गांव के पास सड़क किनारे युवक को बेहोश पड़ा देखकर उन्होंने वाहन रोका। पास में क्षतिग्रस्त बाइक पड़ी थी। उन्होंने तत्काल एंबुलेंस को सूचना दी और साथियों की मदद से घायल को अस्पताल भिजवाया।
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बाइक की हालत देखकर सड़क हादसे की आशंका जताई जा रही है। हालांकि दुर्घटना कैसे और किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जानकारी अभी नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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