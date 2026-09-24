Basti News: आयुर्वेद दिवस पर पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवनशैली का संदेश

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इस अवसर पर आयुर्वेद के महत्व पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वरिष्ठ भाजपा नेता जगदीश प्रसाद शुक्ला ने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि जब आधुनिक चिकित्सा के सामने कई चुनौतियां थीं, तब आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों ने लोगों को सहारा दिया। आयुर्वेद हमारी प्राचीन चिकित्सा परंपरा है, जिसे स्वस्थ जीवनशैली का हिस्सा बनाना चाहिए। विज्ञापन

आरोग्य भारती के जिलाध्यक्ष डॉ. वीके श्रीवास्तव ने कहा कि आयुर्वेद पर्यावरण संरक्षण से भी जुड़ा है। पौधरोपण और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण इसकी मूल भावना का हिस्सा है। स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद के आहार-विहार और योग को जीवनशैली में शामिल किया जा सकता है। इस अवसर पर आयुर्वेद के महत्व पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वरिष्ठ भाजपा नेता जगदीश प्रसाद शुक्ला ने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि जब आधुनिक चिकित्सा के सामने कई चुनौतियां थीं, तब आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों ने लोगों को सहारा दिया। आयुर्वेद हमारी प्राचीन चिकित्सा परंपरा है, जिसे स्वस्थ जीवनशैली का हिस्सा बनाना चाहिए।आरोग्य भारती के जिलाध्यक्ष डॉ. वीके श्रीवास्तव ने कहा कि आयुर्वेद पर्यावरण संरक्षण से भी जुड़ा है। पौधरोपण और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण इसकी मूल भावना का हिस्सा है। स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद के आहार-विहार और योग को जीवनशैली में शामिल किया जा सकता है।

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बस्ती। आयुष विभाग की ओर से बुधवार को राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय 15 शैय्या, कोर्ट एरिया में 11वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ भाजपा नेता जगदीश प्रसाद शुक्ला, आरोग्य भारती के जिलाध्यक्ष एवं पूर्व क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ. वीके श्रीवास्तव, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी बस्ती-संतकबीरनगर डॉ. नागेंद्र कुमार और रोटेरियन मयंक श्रीवास्तव ने भगवान धन्वंतरि के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलित कर किया।