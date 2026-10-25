Basti News: पीईटी अभ्यर्थियों के लिए बनेगी हेल्पडेस्क, पुलिस करेगी मदद

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27 अक्तूबर को कंपनीबाग से गांधीनगर की तरफ तथा जीआईसी से गांधीनगर की तरफ वाहनों को नहीं जाने दिया जाएगा। मेला क्षेत्र में छह परीक्षा केंद्र पड़ रहे हैं। इसमें जीआरएस सक्सेरिया, बेगम खैर, जीजीआईसी, खैर इंडस्ट्रियल इंटर कॉलेज, महिला महाविद्यालय, सरस्वती बालिका विद्यालय शामिल हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए प्रत्येक पुलिस चौकी को हेल्प डेस्क तथा रेलवे स्टेशन, शास्त्री चौक, रोडवेज, मालवीय तिराहा, कंपनी बाग के पास पर पुलिस सहायता केंद्र बनाया जाएगा। जहां परीक्षा केंद्र ढूंढ़ने या किसी अन्य प्रकार की जरूरत पर परीक्षार्थी पुलिस से मदद ले सकते हैं।बाहर से आने वाले परीक्षार्थी को पुलिस केंद्र तक पहुंचने के लिए सुगम रास्ते की जानकारी भी देगी। अन्य कोई कठिनाई होने पर पुलिस मदद करेगी। परीक्षा में कुल, 78 हजार परीक्षार्थी तीन दिन तक शामिल होंगे। इसके लिए बस्ती में 34 केंद्र बनाए गए हैं। एडीएम ज्ञान प्रकाश गुप्त ने बताया कि 25 अक्तूबर, 30 अक्तूबर और एक नवंबर को परीक्षा निर्धारित केंद्र पर दो पालियों में होगी। शनिवार को पूरे दिन तैयारी चलती रही।