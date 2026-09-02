Basti News: ट्रेन के जनरल कोच से 47 बोतल शराब बरामद
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:30 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:30 PM IST
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पुरानी बस्ती। आरपीएफ की टास्क टीम और बस्ती पोस्ट के जवानों ने मंगलवार को ट्रेन संख्या 15204 के जनरल कोच से लावारिस हालत में 47 बोतल शराब बरामद की है।
आरपीएफ के अनुसार, निरीक्षक अजमेर सिंह, मंडल रिजर्व लखनऊ और प्रभारी निरीक्षक राशिद बेग मिर्जा के पर्यवेक्षण में टीम ने ट्रेन में जांच अभियान चलाया। इसी दौरान जनरल कोच में लावारिस हालत में शराब मिली। आसपास मौजूद यात्रियों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने भी शराब पर अपना दावा नहीं किया। आरपीएफ ने बरामद शराब को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई के बाद पोस्ट पर जमा करा दिया। शराब को ट्रेन में लाने वाले की तलाश की जा रही है। संवाद
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आरपीएफ के अनुसार, निरीक्षक अजमेर सिंह, मंडल रिजर्व लखनऊ और प्रभारी निरीक्षक राशिद बेग मिर्जा के पर्यवेक्षण में टीम ने ट्रेन में जांच अभियान चलाया। इसी दौरान जनरल कोच में लावारिस हालत में शराब मिली। आसपास मौजूद यात्रियों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने भी शराब पर अपना दावा नहीं किया। आरपीएफ ने बरामद शराब को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई के बाद पोस्ट पर जमा करा दिया। शराब को ट्रेन में लाने वाले की तलाश की जा रही है। संवाद
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