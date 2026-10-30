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Basti News: आरोग्य मेले में 327 पशुओं का हुआ उपचार

Fri, 30 Oct 2026 06:02 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 06:02 AM IST
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327 animals were treated at the health fair.
विक्रमजोत। क्षेत्र के शंकरपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेले का आयोजन हुआ। ग्राम प्रधान निर्मला देवी ने पूजन-अर्चन कर उद्घाटन किया। पशु चिकित्सकों ने 327 पशुओं के स्वास्थ्य का परीक्षण कर उपचार किया। इनमें 136 बड़े और 191 छोटे पशु शामिल रहे। मेले में पशुपालकों को पशुओं के बेहतर रखरखाव, समय पर उपचार और विभिन्न बीमारियों से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। चिकित्सकों ने पशुओं के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी और बीमारी के लक्षण दिखने पर तत्काल उपचार कराने की सलाह भी दी। पशु चिकित्साधिकारी डॉ. आरएम वर्मा, पशु चिकित्सक डॉ. एसबी यादव, शिव पूजन यादव, राम नेवाज, बसंत, राजकुमार, भगवानदीन मौजूद रहे। संवादय
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