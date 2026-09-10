Basti News: जिले के 190 शिक्षकों का होगा समायोजन
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:16 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:16 AM IST
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बस्ती। जिले के प्राइमरी व जूनियर शिक्षकों के समायोजन के लिए बृहस्पतिवार से बीएसए कार्यालय में काउंसलिंग शुरु होगी। पहले दिन प्राइमरी व दूसरे दिन जूनियर के शिक्षकों की काउंसलिंग होगी।
वर्ष 2025 में समायोजन को लेकर कुछ शिक्षक हाईकोर्ट पहुंच गए। उन्होंने विषय के अनुसार समायोजन की बात रखी। हाईकोर्ट ने समायोजन पर रोक लगा दिया। समायोजन पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने अब बहाल कर दी है। बीएसए ने जारी पत्र में कहा कि ऐसे शिक्षक और शिक्षिकाएं जिन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी, उन्हें वरिष्ठता सूची के आधार पर काउंसिलिंग के माध्यम से विद्यालय चुनने का विकल्प दिया जाएगा।
इस प्रक्रिया में महिला अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी, जिसके बाद पुरुष अध्यापकों की काउंसिलिंग होगी। जिले में प्राइमरी के 89 व जूनियर के 101 शिक्षक हैं, जिनका समायोजन होना है। संवाद
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वर्ष 2025 में समायोजन को लेकर कुछ शिक्षक हाईकोर्ट पहुंच गए। उन्होंने विषय के अनुसार समायोजन की बात रखी। हाईकोर्ट ने समायोजन पर रोक लगा दिया। समायोजन पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने अब बहाल कर दी है। बीएसए ने जारी पत्र में कहा कि ऐसे शिक्षक और शिक्षिकाएं जिन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी, उन्हें वरिष्ठता सूची के आधार पर काउंसिलिंग के माध्यम से विद्यालय चुनने का विकल्प दिया जाएगा।
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इस प्रक्रिया में महिला अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी, जिसके बाद पुरुष अध्यापकों की काउंसिलिंग होगी। जिले में प्राइमरी के 89 व जूनियर के 101 शिक्षक हैं, जिनका समायोजन होना है। संवाद
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