Bareilly News: कंधरपुर में युवक की हत्या का खुलासा, दो लोग गिरफ्तार
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 03:00 AM IST
Updated Wed, 07 Oct 2026 03:00 AM IST
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पूछताछ में स्वीकारा, कहा-झूठी शिकायत से तंग आकर की वारदात
संवाद न्यूज एजेंसीआंवला। दस दिन पहले थाना क्षेत्र के गांव कंधरपुर में हुए हत्याकांड का पुलिस ने मंगलवार को खुलासा करते हुए दो आरोपियों गजराम और भूपराम को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक आए दिन उसके खिलाफ झूठी शिकायतें करता था। इससे तंग आकर उसने वारदात को अंजाम दिया।
सीओ हेमंत उपाध्याय के अनुसार, थाना क्षेत्र के गांव कंधरपुर निवासी श्याम सिंह की 26 सितंबर को हत्या कर दी गई थी। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमें लगातार संभावित जगहों पर दबिश डाल रही थीं। मंगलवार दोपहर गांव कंधरपुर निवासी दोनों आरोपी पकड़े गए। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।
आरोपियों ने बताया कि मृतक नशे का आदी था। आए दिन लडाई-झगड़ा करके जान से मारने की धमकी देता रहता था। कई साल पहले मृतक के पिता बद्री प्रसाद ने शिकायत करके कोटे का लाइसेंस रद्द कराया था। आए दिन अपनी बहन से झूठी शिकायतें करवाता रहता था, जिससे वे तंग व परेशान थे। संवाद
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संवाद न्यूज एजेंसीआंवला। दस दिन पहले थाना क्षेत्र के गांव कंधरपुर में हुए हत्याकांड का पुलिस ने मंगलवार को खुलासा करते हुए दो आरोपियों गजराम और भूपराम को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक आए दिन उसके खिलाफ झूठी शिकायतें करता था। इससे तंग आकर उसने वारदात को अंजाम दिया।
सीओ हेमंत उपाध्याय के अनुसार, थाना क्षेत्र के गांव कंधरपुर निवासी श्याम सिंह की 26 सितंबर को हत्या कर दी गई थी। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमें लगातार संभावित जगहों पर दबिश डाल रही थीं। मंगलवार दोपहर गांव कंधरपुर निवासी दोनों आरोपी पकड़े गए। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।
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आरोपियों ने बताया कि मृतक नशे का आदी था। आए दिन लडाई-झगड़ा करके जान से मारने की धमकी देता रहता था। कई साल पहले मृतक के पिता बद्री प्रसाद ने शिकायत करके कोटे का लाइसेंस रद्द कराया था। आए दिन अपनी बहन से झूठी शिकायतें करवाता रहता था, जिससे वे तंग व परेशान थे। संवाद
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